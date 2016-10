Inspektor Niémans und Kommissar Kerkerian untersuchen 300 Kilometer voneinander entfernt unterschiedliche Verbrechen. Während Kerkerian im Fall einer Grabschändung recherchiert, ermittelt Niémans in dem Universitätsstädtchen Guernon in den Alpen. Dort ereignete sich ein bizarrer Mord, bei dem das Opfer gefoltert und verstümmelt wurde. Schon bald kreuzen sich die Wege der Ermittlungen In Google-Kalender eintragen