kabel eins 22:20 bis 00:15 Actionfilm Die purpurnen Flüsse 2 - Die Engel der Apokalypse F, I, GB 2004 2016-10-27 02:20 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Mönche in einem Kloster ein Kreuz befestigen wollen, fließt Blut aus der Wand. Kommissar Niémans findet in der Mauer einen Mann, der noch lebendig eingemauert wurde. Als Niémans' junger Kollege Reda andere ähnliche Verbrechen untersucht, entschließen sich die beiden Männer, trotz Antipathie zusammen zu ermitteln. Werden die Morde von einem religiösen Fanatiker in Auftrag gegeben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Reno (Pierre Niemans) Benoît Magimel (Reda) Christopher Lee (Heinrich von Garten) Camille Natta (Marie) Johnny Hallyday (Eremit) Augustin Legrand (Jesus) Cyril Raffaelli (Priestermörder) Originaltitel: Les rivières pourpres 2 - Les anges de l'apocalypse Regie: Olivier Dahan Drehbuch: Luc Besson Kamera: Alex Lamarque Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 16

