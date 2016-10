kabel eins 05:45 bis 06:45 Krimiserie Quincy Requiem für einen Lebenden USA 1978 16:9 HDTV Merken Auf dem Weg zu einer gemütlichen Pokerrunde werden Quincy und Sam vom Gangsterboss Vincent DiNardi verschleppt und als Geiseln genommen. DiNardi fiel einem Giftanschlag zum Opfer und will von den beiden wissen, wie das Gift in seinen Körper gelangte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) John Vernon (Vincent DiNardi) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Rowe Wallerstein Drehbuch: Irv Pearlberg Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton