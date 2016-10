Schweiz 2 17:05 bis 18:00 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 45 Mosers Tod D, A 1998 2016-10-28 10:30 Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rex und Kommissar Moser müssen einen Serienmörder aufspüren, der Wiens Frauen in Angst und Schrecken versetzt. Drei Menschen hat der Täter bereits auf dem Gewissen, als Moser einen entscheidenden Hinweis auf die Identität des Gesuchten bekommt. In den Wäldern rund um Wien werden nacheinander zwei ermordete Frauen gefunden. Die Leichen sind vom Täter auf bizarre Weise gekennzeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Marion Mitterhammer (Patricia Neuhold) Ulrich Tukur (Kurt Hauff) Fritz Muliar (Max Koch) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Hans Werner Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Michael Riebl Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12