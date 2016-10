ATV 22:55 bis 00:00 Abenteuerserie Da Vinci's Demons Folge: 25 Die Rückkehr USA, GB 2015 2016-10-27 02:35 Stereo Merken Der geplante Kreuzzug von Papst Sixtus gegen die osmanischen Invasoren nimmt immer konkretere Formen an. Die Unterstützung der italienischen Stadtstaaten scheint ihm sicher zumindest bis zu jenem Zeitpunkt, als ein alter Bekannter nach Florenz zurückkehrt. Derweil arbeitet Leonardo fieberhaft daran, das Geheimnis der offenbar unzerstörbaren osmanischen Rüstung zu lösen. Er konstruiert neue Waffen, doch alles scheint an dieser Rüstung regelrecht abzuprallen. Um dieses Rätsel zu lösen, benötigt wohl selbst ein genialer Kopf wie Leonardo Unterstützung. Lucrezia erfährt währenddessen erstaunliche Neuigkeiten über Sophia?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Riley (Leonardo Da Vinci) Laura Haddock (Lucrezia Donati) Gregg Chillin (Zoroaster) Eros Vlahos (Nico) Blake Ritson (Count Girolamo Riario) James Faulkner (Papst Sixtus IV) Elliot Cowan (Lorenzo de' Medici) Originaltitel: Da Vinci's Demons Regie: Colin Teague Drehbuch: Liz Sagal Kamera: Damian Bromley Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12