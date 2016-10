ATV 19:32 bis 20:05 Comedyserie Two and a Half Men Wohin mit Wanda? USA 2009 2016-10-28 16:55 Stereo Merken Chelsea fährt für einige Tage weg, um der Beerdigung ihrer Ex-Schwiegermutter beizuwohnen. Charlie will einen Männerabend mit Alan und Jake verbringen, doch wieder kommt es anders, als gedacht: Wanda, eine von Charlies Verflossenen, steht plötzlich vor seiner Tür betrunken und scharf. Charlie kann der Versuchung nur schwer widerstehen, dennoch macht er einen Rückzieher. Wenig später klingelt sein Telefon und Chelsea teilt ihm mit, dass sie bereits am Heimweg ist. Doch da gibt es ein Problem: Wanda liegt immer noch splitternackt und betrunken in seinem Schlafzimmer?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith) Holland Taylor (Evelyn Harper) Jennifer Taylor (Chelsea) Diora Baird (Wanda) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jeff Melman Drehbuch: Don Foster, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6