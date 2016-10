ATV 11:45 bis 12:40 SciFi-Serie Tomorrow People Schwestern USA 2013 2016-10-28 06:15 Stereo Merken Stephen und Russell lernen in einer Bar eine junge Frau namens Piper kennen. Es stellt sich heraus, dass sie ebenfalls ein Mutant ist. In einem unachtsamen Moment verschwindet Piper jedoch. Stephen und Cara machen sich auf die Suche nach der Ausreißerin, der bereits die Leute von ULTRA auf der Spur sind. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass Piper mit einem der Tomorrow People verwandt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Meta Golding (Darcy Nichols) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Nathan Hope Drehbuch: Jeff Rake, Ray Utarnachitt Altersempfehlung: ab 12