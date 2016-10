ATV 2 20:15 bis 22:20 Drama Wenn ich bleibe USA 2014 2016-10-27 00:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Mia (Chloë Grace Moretz) stammt aus einer Rockerfamilie. Ihr Vater Denny (Joshua Leonard) war einst Schlagzeuger einer bekannten Band, ihre Mutter Kat (Mireille Enos) sein grösster Fan. Dass es ihre Tochter nun schon fast magisch zum Cello hinzieht statt zur elektrischen Gitarre, irritiert Denny und Kat zunächst. Doch Mia ist nicht zu bremsen. Mit knapp 18 Jahren spielt sie so gut, dass sie mit ihrer Bewerbung an der renommierten Juilliard School in New York gute Chancen hat. Doch eines hält sie davon ab, nach New York zu gehen. In Adam (Jamie Blackley) hat sie ihre grosse Liebe gefunden. Mit nach New York würde Adam aber kaum gehen, denn er ist Gitarrist und Frontman einer Rockband, die soeben bei einem Label unter Vertrag genommen wurde. Als er von Mias Bewerbung hört, zieht er sich denn auch enttäuscht zurück. An dem Tag, an dem der Bescheid der Juilliard School kommen sollte, machen Denny und Kat mit ihren Kindern einen Ausflug in die verschneiten Berge. Auf der eisigen Strasse kommt so zu einer Kollision mit einem anderen Auto. Mia liegt im Koma. Doch gleichzeitig steht sie am Unfallort auf. Niemand kann sie sehen, wie sie mit der Ambulanz ins Spital fährt, wo ihre besorgten Grosseltern warten. An ihrem eigenen Krankenbett steht sie vor der Entscheidung, ob sie aufgibt oder um ihr Leben kämpft. Lohnt sich der Kampf, auch wenn ihre Familie vielleicht nicht mehr bei ihr sein wird? Da beobachtet sie, wie Adam versucht, zu ihr zu gelangen, als nicht Verwandter aber nicht an ihr Bett gelassen wird. Wird er für sie da sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chloë Grace Moretz (Mia Hall) Mireille Enos (Kat Hall) Joshua Leonard (Denny Hall) Stacy Keach (Gramps) Jamie Blackley (Adam) Liana Liberato (Kim Schein) Gabrielle Rose (Gran) Originaltitel: If I Stay Regie: R.J. Cutler Drehbuch: Shauna Cross Kamera: John de Borman Musik: Heitor Pereira Altersempfehlung: ab 6