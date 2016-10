ATV 2 19:20 bis 20:15 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Außer Kontrolle USA 2006 2016-10-28 14:05 Stereo Merken Garret ist der Hauptbelastungszeuge in dem Prozess gegen einen Mann, der seine Freundin kaltblütig getötet haben soll. Als Garret ausgerechnet am Abend zuvor wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet wird, holt ihn Staatsanwältin Renée Walcott aus dem Gefängnis und versucht die Festnahme zu vertuschen. Doch als der Verteidiger davon erfährt, droht der Prozess zu platzen. Jordan fordert Garret zwar auf, sich endlich seinem Alkoholproblem zu stellen, sucht aber zugleich nach neuen Beweisen, um doch noch eine Verurteilung zu erreichen. Jedoch macht ihr auch ihr Privatleben zu schaffen, weil sie endlich eine Wahl zwischen Woody und Pollack treffen sollte?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Susan Gibney (DA Renee Walcott) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Joe Pokaski Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin