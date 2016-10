ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Das Geheimnis der Asgard USA 2002 2016-10-28 12:10 Stereo Merken Das SG-1-Team befindet sich in tiefer Trauer um Daniel Jackson, als sie ein Hilferuf ereilt. Die Asgard werden von den Goa'uld bedroht, die ihre fortschrittliche Technologie an sich reißen wollen. Thor haben sie schon in ihre Gewalt gebracht und hoffen, mit seiner Hilfe, mehr über die Technologie der Asgard erfahren zu können. Mit einem riskanten Versuch wollen Teal'c (Christopher Judge) und Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) Thor befreien, doch sie werden von den Goa'uld gefangen genommen. Die Situation scheint ausweglos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Amanda Tapping (Major Samantha "Sam" Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General George S. Hammond) Anna-Louise Plowman (Osiris) Teryl Rothery (Heimdall) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12