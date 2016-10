Anixe HD 23:15 bis 00:15 Krimiserie SK Kölsch Die Queen des Swing D 2000 Merken Nach einer rauschenden Party im "Studio 15" wird auf die junge DJ Alessa, die "Queen des Swing", und ihren Manager ein Anschlag verübt - die beiden können sich noch im letzten Moment retten. Doch der rasende Golf GTI reißt einen der Fans um, der seinen Verletzungen erliegt. Wolfgang Bier, der Besitzer des Autos, ist von seiner Jugendfreundin Alessa abserviert worden und tyrannisiert sie seither mit Drohungen. Seine Freunde bezeugen, dass er den Abend mit ihnen verbracht hat und der Wagen gestohlen worden sein muss. Nachforschungen über Alessa, die bereits wegen Prostitution vorbestraft ist und deren Lover mysteriös verunglücken, werfen Fragen auf. Jupp ist am Abend des "Look like Alessa?-Wettbewerbs Alessas Bewacher - die Nacht endet zu zweit in seinem Bett. Am nächsten Morgen wird auf seine Wohnung ein Brandanschlag verübt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tatjana Clasing (Pathologin) Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Thomas Wüpper (Wolfgang Bier) Gustav-Peter Wöhler (Kriminalhauptmeister Achim Pohl) Christoph Quest (Kriminaloberrat Heinrich Haupt) Christian Goebel (Kriminalhauptkommissar Klaus Taube) Katja Weitzenböck (Ellen Hennes) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Ralf Huttanus Kamera: Ingo Hamer Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16