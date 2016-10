Anixe HD 21:45 bis 22:45 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Die Gipfelstürmerin D 2001 Merken Als sich die Bergsteigerin Nadja bei der Vorbereitung auf eine Expedition verletzt und in die Klinik eingeliefert wird, erfährt sie, dass sie schwanger ist. Doch ihre Freude ist getrübt: Zum einen, weil dadurch ihre Teilnahme an der Expedition fraglich wird. Zum anderen, weil eine Schwangerschaft aufgrund eines früheren Unfalls äußerst riskant wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Walfriede Schmitt (Oberschwester Klara) Mariella Ahrens (Nadja) Felix Theissen (Lars Sellmann) Joachim Hansen (Hans Belling) Silvana Bayer (Vicky) Otto Beckmann (Ulf Kessler) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Dieter Schlotterbeck Drehbuch: Andreas Püschel, Thomas Steinke Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer