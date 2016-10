Anixe HD 15:00 bis 16:00 Comedyserie Ein Mann steht seine Frau Die Erbschaft D 1997 Merken Endlich scheint sich Kristians Leben zum Guten zu wenden: Er findet eine neue Arbeitsstelle, und die Notarin Dr. Renate Gaborius stellt ihm eine Zwei-Millionen-Dollar-Erbschaft in Aussicht. Die Schillings atmen auf - die Zeit der Geldnot scheint vorbei! Doch zu früh gefreut: Die Notarin und ihr Mann sacken die Ersparnisse der Familie ein, und auch der neue Job hat einen Haken: Kristian muss doch wieder in den verhassten Rock steigen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helmut Zierl (Kristian(e) Schilling) Tatjana Blacher (Susanne Schilling) Anna Bertheau (Felicitas Schilling) Ivo Möller (Florian Schilling) Irm Hermann (Dr. Renate Gaborius) Peter Rühring (Wilhelm Gaborius) Originaltitel: Ein Mann steht seine Frau Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Günter Knarr, Philipp Weinges