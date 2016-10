Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Stimmen hören Von Monteverdi bis Mozart: die vielen Gesichter des René Jacobs Merken Musikalische Paukenschläge sind seine Sache nicht, lieber dreht er im Räderwerk der Musik an den feineren Schrauben. Nicht von ungefähr war René Jacobs, ehe er Dirigent wurde - einer der neugierigsten, fantasievollsten, auch fleißigsten in der Alte-Musik- oder "Originalklang"-Szene - Countertenor. Fantastischer Countertenor, noch in der ersten Generation nach Alfred Deller. Bach, Purcell, Händel, Monteverdi, Cesti - teils ist René Jacobs, der Dirigent, dem Repertoire von René Jacobs, dem Sänger, treu geblieben; mit den vielgerühmten Mozart-Operneinspielungen jüngerer Zeit setzt Jacobs, der Dirigent, eigenste Akzente. Es zieht René Jacobs weder zur Musik der Romantik noch zu den großen Symphonieorchestern: Nur was sich mit dem Bleistift - oder handelt es sich um einen Zahnstocher? - dirigieren lässt, ist das Seine. In Google-Kalender eintragen Moderation: Chris Tina Tengel