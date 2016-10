Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Ö1 bis zwei Berückende Transformationen. Bekanntes neu entdeckt durch Zither und Akkordeon Merken Tradurre è tradire, Übersetzung ist Verrat. Kein Text kann vollkommen in eine andere Sprache übersetzt werden. Aber wie ist das in der Musik? Wie wichtig ist die Originalbesetzung, sind die Klangfarben für die Essenz eines Werks? Können Instrumente, die hörbar eine andere Sprache sprechen oder gar einen Dialekt, einem Stück denn gerecht werden? Im Vorwort zu seinen "Fratres", die keinen bestimmten Instrumenten zugeordnet sind, schreibt Arvo Pärt: "Für mich liegt der höchste Wert der Musik jenseits ihrer Klangfarbe. Ein besonderes Timbre der Instrumente ist ein Teil der Musik, aber nicht der Wichtigste. Das wäre meine Kapitulation vor dem Geheimnis der Musik. Musik muss durch sich selbst existieren - zwei, drei Töne - Das Geheimnis muss da sein, unabhängig von dem Instrument." Dieses Zitat könnte auch am Beginn des Albums "objets trouvés" stehen. Denn dem Tiroler Martin Mallaun und der Schweizerin Viviane Chassot gelingt es, die Musik nicht zu verraten, ihr Geheimnis zu bewahren und in eine neue Klangwelt zu transformieren. Vielleicht gelingt es so gut, weil die Idee so verrückt ist, Ligeti, Dowland, Couperin, Cage und Piazzolla ausgerechnet mit, für viele so eindeutig konnotierten Instrumenten wie Akkordeon und Zither zu interpretieren. Aber Chassot und Mallaun lenken die Aufmerksamkeit auf die Essenz, man vergisst das Werkzeug und hört das Werk. Und vieles klingt so stimmig als wären es die Originale. Ein Jammer, dass weder Ligeti noch Dowland, noch Couperin oder Cage das je hören werden. Dringende Empfehlung! In Google-Kalender eintragen Moderation: Mirjam Jessa