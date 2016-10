Österreich 1 11:40 bis 11:57 Sonstiges Terra incognita Mexiko Angeles Mastretta: "Alle müde und andere Kurzgeschichten" Merken Da ist die Zweiundachtzigjährige, die sich unbedingt diesen topmodischen orangefarbenen Blazer zulegen muss. Was ihrer Enkelin die anerkennenden Worte "Meine Oma ist so hip wie nie sie!" entlockte. Da ist Ofelia, deren Mann sich mit einer anderen aus dem Staub gemacht hat. Sie findet einen Brief der Neuen, grammatikalisch so grauenhaft falsch geschrieben, dass ihr die Trennung von Ihrem Mann sehr leicht fällt. Oder die gebärende Amalia, deren Mann sie mit einigen gutgemeinten Worten auszumuntern versucht. - Die Anthologie !Ehemänner! steht seit Erscheinen auf den Bestsellerlisten in Mexiko, Argentinien und Spanien. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Bettina Barth-Wehrenalp (Es liest)