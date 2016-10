Österreich 1 09:45 bis 09:57 Sonstiges Radiokolleg Zwischen Wien/Bec und Stinatz/Stinjaki. Die Musik der Burgenlandkroaten (3) Merken Die Burgenlandkroaten besiedelten im 16. Jahrhundert das Grenzgebiet zwischen den heutigen Staaten Österreich, Ungarn und der Slowakei. Kerngebiete der damaligen Ansiedlung waren das heutige Burgenland und der östliche Teil Niederösterreichs. Heute leben in diesen Gebieten je nach Schätzung etwa 50.000 bis 60.000 kroatischsprachige Menschen. Die Mehrzahl dieser befindet sich im heutigen Burgenland und in Wien. Damit sind die Burgenlandkroaten zahlenmäßig die größte anerkannte Volksgruppe in Österreich. Die Aktivitäten der Burgenlandkroaten sind nicht allein auf die Bewahrung von Sprache, Bräuchen und Kultur gerichtet. Die Offenheit gegenüber neuen Einflüssen zeigt sich besonders eindrucksvoll in der Musik. In den letzten Jahren ist eine junge Szene entstanden, die sich mit neuen Texten und zeitgenössischen Musikströmungen auseinandersetzt und so eine moderne Interpretation des Burgenlandkroatentums erschaffen hat. Zwischen Tradition und Moderne ist gerade die Musik der Burgenlandkroaten ein gelungener Mix zwischen der angestammten kroatischen Kultur und dem Heimatland Österreich. In Google-Kalender eintragen

