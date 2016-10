Bayern 2 10:05 bis 12:00 Sonstiges Notizbuch Landwirtschaft in der Krise. Wie reagieren die Bauern? Merken Wenn die Bauern 40 Cent je Liter brauchen, um Geld zu verdienen, und wenn der Liter Milch für 42 Cent im Discounter verkauft wird, dann ist die Lage mit "Krise" keineswegs nur als "das übliche Jammern" der Bauern abzutun. Was dazu kommt: Getreide ist bei weltweitem Überangebot billig, die Schweinehalter genießen in der Sommer-Grill-Saison eine Art kurzes Luftschnappen nach monatelanger preislicher Tauchphase. Kurzum: Deutschland hat eine ausgewachsene Agrarkrise. Wie reagieren die Bauern? Was spürt die Landtechnik- und Futtermittelbranche? Welche Auswirkungen hat es auf Umwelt und Gesellschaft? Was tun: Ellenbogen raus und mit finsterem Blick auf die Masse der Billig-Esser hoffen, dass die Bank den Geldhahn nicht zudreht - bis eine wundersame Wende zum Besseren kommt, oder doch nicht? Der Lebensmitteleinzelhandel diktiert nicht nur Preise, sondern immer mehr auch Standards auf dem Feld und im Stall. Paradox: Je weniger und größere Bauern Lebensmittel produzieren, desto verletzlicher wirkt der Berufsstand. Alle seit Jahren genährten Hoffnungen auf steigenden Hunger einer wachsenden Weltbevölkerung und damit auf bessere Zeiten für Landwirte wollen sich einfach nicht erfüllen. Ratloser als dieser Tage sah man die Ökonomen lange nicht mehr in die Zukunft blicken. "Landwirtschaft in der Krise" - Ulrich Detsch ist fürs Notizbuch "Nah dran". In Google-Kalender eintragen