NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 27. Oktober 1966: Der Bruch der Regierungskoalition von CDU/CSU und FDP Wir können auch Haltung! Die FDP war nicht immer die Umfallerpartei, als die sie heute gilt. Im Herbst 1966 steigt sie aus der Koalition mit CDU und CSU aus, weil sie die Finanzplanung der Regierung Erhard nicht mittragen will. Um Löcher im Haushalt zu stopfen, will Erhard Steuern erhöhen. Die FDP lehnt das ab. Am 27. Oktober beschließt die Bundestagsfraktion, die Zusammenarbeit zu beenden, am Tag darauf legen vier FDP-Minister ihr Amt nieder - mit weitreichenden Folgen. Zum einen entsteht im Dezember die erste große Koalition der Bundesrepublik, als Übergangslösung bis zur nächsten Wahl. Zum anderen beweist die FDP dann doch Geschmeidigkeit: Sie wechselt das Lager und geht 1969 zum ersten Mal ein Regierungsbündnis mit der SPD ein.