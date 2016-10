NDR Info 19:50 bis 20:00 Sonstiges Ohrenbär Radiogeschichten für kleine Leute Mein neuer Freund Sniff. Prima lila Laune Merken Im sechsten Stock des Hauses am Ende der Straße liegt Achim im Bett und kann nicht schlafen. Denn Achim denkt an Ludger. Das ist sein bester Freund und der einzige sogar. Doch jetzt haben Ludgers Eltern gleich drei Baby- Schwestern auf einmal bekommen, da reicht der Platz im Mietshaus nicht mehr aus. Deshalb sind sie heute ausgezogen. Das ist ungerecht! Jetzt hat Ludger drei Schwestern und Achim keinen Freund. Mama sagt, dass sie sich für Ludgers Eltern freut. Und Papa sagt, Kinder sind Geschenke des Himmels. Leider hat Papa meistens recht. Ludger war nämlich auch so ein Geschenk, ein besonderes noch dazu. So eines kriegt Achim bestimmt nie wieder. Oder doch? In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Alexander Khuon (Es liest)