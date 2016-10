hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Götz Wörner, "Kultur-Durstiger" Merken "The Recordmeister and Astor Piazzolla" titelte die Herald Tribune am 24. Dezember 1993. Ein echtes Weihnachtsgeschenk für Götz Wörner und ein Ritterschlag dazu. Der Artikel huldigte ihm als Entdecker und Förderer des Bandoneonisten. Durch Wörner konnte Piazzolla in Europa erfolgreich werden. Noch ahnte Wörner nicht, dass sein Leben neben den Höhen auch Tiefen bereithalten würde. Der Plattenproduzent war in dieser Zeit ein Begriff in der Welt des lateinamerikanischen Jazz. Neben Piazzolla produzierte Wörner noch Paquito D'Rivera, Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba und viele andere Jazzgrößen. Die Firma lief gut. Alle Gewinne wurden reinvestiert. Doch als Wörner mal aufs falsche Pferd gesetzt hatte, rutschte er in die Pleite. Die Musikrechte für den Film "Buena Vista Social Club" hatte er längst verkauft. Vom großen Erfolg durch den Film konnte er nicht mehr profitieren. Es ging bergab. Wörner verlor seine Firma, seine Wohnung, und schließlich suchte seine Lebensgefährtin das Weite. Finanziell konnte der heute 56-Jährige nur mit Hartz IV überleben. Was er schmerzlich vermisste war die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen. Die konnte er sich einfach nicht leisten. Dann hatte er eine geniale Idee. Er gründete den Verein KULTUR FÜR ALLE, damit auch Menschen in seiner Lage mal ins Konzert oder ins Theater gehen können. Wörner reaktivierte alte und suchte neue Kontakte. Bald hatte er ein Netzwerk von Kulturveranstaltern zusammen, die bis heute mit im Boot sind. Das war die Geburtsstunde des FRANKFURTER KULTURPASSES. Er kostet einen Euro und wird an Bedürftige ausgegeben. Damit können sie ohne weitere Kosten kulturelle Veranstaltungen in Frankfurt besuchen. Heute ist Wörner so etwas wie ein Kulturunternehmer ehrenamtlich versteht sich. In seinem Büro, das die Stadt Frankfurt zur Verfügung gestellt hat, empfängt er Vereinsmitglieder, Kulturschaffende und Sponsoren. Der Verein trägt sich überwiegend durch Spenden. Götz Wörner arbeitet fast so viel wie früher, lebt nach wie vor von Hartz IV und ist zufrieden mit seinem Leben. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karin Röder