hr2 20:05 bis 23:00 Jazz 47. Deutsches Jazzfestival Frankfurt 2016 Phronesis (Ivo Neame; Jasper Høiby, b; Anton Eger, dr) / John Scofield "Country For Old Men" (Larry Goldings, keyb; Steve Swallow, el-b; Bill Stewart, dr; John Scofield, g) Live Merken Augenblicklich eine der aufregendsten Formationen auf dem Planeten!" So urteilt das britische Magazin "Jazzwise" über "Phronesis". Das Trio feierte im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Bestehen und überzeugt sein Publikum inzwischen weltweit vor allem durch charismatische Live-Auftritte. Und die sprechen ein besonders junges Publikum an! "Phronesis" das sind der dänische Bassist Jasper Høiby, der die Band 2005 in London gründete, der schwedische Schlagzeuger Anton Eger und der englische Pianist Ivo Neame. Der Bandsound wird vom gleichberechtigten Miteinander aller drei Instrumente geprägt und ist ebenso komplex wie zugänglich. Überraschende Tempowechsel, vertrackte Rhythmik und zupackende dynamische Entwicklungen prägen die Kompositionen, die übrigens alle drei Musiker beisteuern. Der zweite Teil des Abends gehört dem Gitarristen John Scofield mit seinem Projekt "Country for Old Men". Mit der Souveränität des gereiften Mannes und der Gelassenheit eines Künstlers, der sich und der Welt nichts mehr beweisen muss, kann sich "Sco" offensiv zu seinen Wurzeln in der Country-Music, dieser für Jazzmusiker eigentlich "verbotenen" Jugendsünde, bekennen. Egal, ob er hochenergetische Funk-Fusion, cool swingenden Post-Bop oder mitreißend groovende Jams spielt: John Scofield bleibt sich immer treu und ist an seiner gitarristischen Handschrift nach wenigen Tönen zu erkennen. In seinem Personalstil kommt die Expressivität des Blues zu einer organischen Synthese mit der harmonischen und linearen Sophistication der Post-Coltrane-Schule. Und für sein Country-Projekt hat er Mitstreiter gewonnen, die es in sich haben: den Bassisten Steve Swallow, den Organisten Larry Goldings und den Drummer Bill Stewart. In Google-Kalender eintragen Moderation: Claus Gnichwitz