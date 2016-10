Bayern 4 19:05 bis 20:00 Sonstiges KlassikPlus "Ein feste Burg ist unser Gott". Mal ohne Gesang: Wie Komponisten den Luther-Choral symphonisch verarbeitet haben Merken Ob auch die Melodie zum Luther-Choral "Ein feste Burg ist unser Gott" vom Reformator selber stammt, ist zwar umstritten. Fraglos aber ist Luthers berühmtester Choral längst zum Allgemeingut geworden. Dass die eingängige Melodie auch Komponisten nach Mendelssohn zu rein instrumentalen Adaptionen inspiriert hat, zeigen verblüffende Klangbeispiele rund um die bekannte "Reformations-Symphonie" des Romantikers. So lässt Enjott Schneider in seinem zeitgenössischen Kommentar zu Mendelssohn den Kampfgeist des Luther-Chorals aufleben. Auch bei Leopold Stokowski und seinen legendären Bach-Bearbeitungen wird man fündig: Stokowski entnahm die Choral-Melodie der Kantate BWV 80. Und nicht nur, das Richard Wagner den Choral in seinem "Kaisermarsch" zitiert - auch sein Sohn Siegfried ließ sich von der dritten Strophe "Und wenn die Welt voll Teufel wär" ausgerechnet zu einem Scherzo animieren ... Zum Auftakt des Reformations-Gedenkjahres ein KlassikPlus von Fridemann Leipold. In Google-Kalender eintragen