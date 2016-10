ORF 1 09:40 bis 10:00 Comedyserie Malcolm mittendrin Ein Essen unter Freunden USA 2000 Dolby Untertitel Merken Hal, Lois und ihre Söhne sind mit den befreundeten Kenarbans in einem Restaurant zum Essen verabredet. Während sich die Männer an die Bar verziehen und sich dort gewaltig betrinken, macht Lois Kitty deutlich klar, dass sie nicht jedem Streit aus dem Wege gehen dürfe. Diesen Rat nimmt sich Kitty zu Herzen und rechnet mit ihrer Familie und den restlichen Leuten im Restaurant ab. Francis dagegen veranstaltet auf seiner Kadettenschule eine Party, die völlig außer Kontrolle gerät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Frankie Muniz (Malcolm) Craig Lamar Traylor (Stevie Kenarban) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Jeff Melman Drehbuch: Michael Glouberman, Andrew Orenstein Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants Altersempfehlung: ab 12

