ORF 1 05:35 bis 06:00 Comedyserie The Millers Der Star Wars-Schwindel USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Adam hat eine Identitätskrise, denn er hat herausgefunden, dass fast alles, was er in der Gemeinde gelernt hat, auf der Star Wars-Saga basiert. In der Zwischenzeit soll Nathan eine Reportage bei einem Comic-Fan-Fest drehen. Dort trifft er einen alten Mitschüler, den er bereits früher in der Schule gehasst hat. Er ist jetzt ein berühmter Buchautor. Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Beau Bridges (Tom Miller) J.B. Smoove (Ray) Nelson Franklin (Adam) Jayma Mays (Debbie) Lulu Wilson (Mikayla) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Austen Earl Kamera: Gary Baum Musik: Danny Lux