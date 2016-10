ORF 3 22:25 bis 23:30 Diskussion 60 Minuten.Politik Österreichs Verfassung: Ist unser Land unreformierbar? Österreichs Verfassung: Ist unser Land unreformierbar? A 2016 2016-10-28 13:10 Stereo 16:9 Merken Näher dran an der österreichischen Politik. Was passiert wann und warum? "60 Minuten Politik" kommt direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament. Jene, die Österreichs politische Geschicke lenken stehen Rede und Antwort zum aktuellen Wochenthema im Hohen Haus. Gastgeber ist ORF III Chefredakteur Christoph Takacs. Gemeinsam mit den Chefredakteurinnen und Chefredakteuren österreichischer Qualitätsmedien tauschen ParlamentspräsidentInnen, Klubobleute, BereichssprecherInnen, eben die politischen EntscheidungsträgerInnen ihre Argumente aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Takacs, Eva Weissenberger Gäste: Gäste: Peter Wittmann (Verfassungssprecher SPÖ), Wolfgang Gerstl (Verfassungssprecher ÖVP), Philipp Schrangl (FPÖ), Albert Steinhauser (Verfassungssprecher Die Grünen), Nikolaus Scherak (Verfassungssprecher Neos), Robert Lugar (Klubobmann Team Stronach) Originaltitel: 60 Minuten.Politik

