In den USA befinden sich 270 Millionen Schusswaffen in Privatbesitz, manche Statistiken sprechen gar von bis zu 310 Millionen. Statistisch gesehen verteidigt damit ein Großteil der über 320 Millionen Amerikaner sein Recht auf Waffenbesitz - besonders die Christen im Mittleren Westen. In den Kirchen werden Gläubige aufgerufen, ihre Waffen mitzubringen, und in Gottesdiensten werden sogar Gewehre verlost. Weil Terrorismus überall lauern kann, schützen die Pastoren in Kentucky ihre Verfassungsrechte und damit Amerika, wie sie meinen. Selbst jährlich mehr als 30.000 Tote durch Schießereien und diverse Massaker - wie zuletzt in Orlando, wo 49 Menschen starben - lassen sie nicht an ihrem Glauben rütteln. Auch der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump verteidigt das Recht auf Waffenbesitz, das seit 1791 im zweiten Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten verankert ist. Präsident Barack Obama plädiert hingegen für ein schärferes Waffengesetz. Erst kürzlich haben demokratische Abgeordnete einen Sitzstreik im Plenarsaal des Repräsentantenhauses abgehalten und für eine Verschärfung der Gesetze demonstriert. Damit blitzten sie bei den Republikanern, die über eine Mehrheit in den beiden Kammern des US-Kongresses verfügen, und der starken US-Waffenlobby jedoch ab. Ihnen gehen die Reformen, die u. a. vorgesehen hätten, Menschen auf Flugverbotslisten vom Waffenkauf auszuschließen, zu weit.