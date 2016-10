ORF 3 13:25 bis 14:15 Porträt Gerlinde Kaltenbrunner - Achttausend Meter Ruhm A 2015 Stereo 16:9 Merken Als junges Mädchen hatte sie von einer alpinen Ski- Karriere geträumt und auch erste Schritte dafür gesetzt. Jetzt, rund 30 Jahre später, blickt sie auf eine alpine Karriere sondergleichen zurück: Gerlinde Kaltenbrunner! CINDERELLA CATERPILLAR hatten sie vor Jahren bewundernd Bergsteiger genannt, als die zierliche Oberösterreicherin aus Spital a.Pyhrn bärenstarken Männern im hüfthohen Schnee der Achttausender davonzog. Als dritter Frau gelangen ihr auch alle 14 Achttausender, als einzige bestieg sie diese Berge auch ohne Verwendung von künstlichem Sauerstoff. Was denkt ein nachdenklicher und gläubiger Mensch wie Kaltenbrunner über ihre von Triumphen, aber auch miterlebten Tragödien geprägte Vergangenheit? Was hat eine Alpinistin wie sie - auch nach einer privaten Zäsur - noch für Pläne? Lutz Maurer, der Kaltenbrunners Aufstieg filmisch begleitet hatte, mit dem Portrait einer ungewöhnlichen Frau. (Doku 2007/2010/2015) In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Gerlinde Kaltenbrunner - Achttausend Meter Ruhm