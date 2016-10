AXN 22:40 bis 23:30 Actionserie Justified Die guten alten Zeiten USA 2015 16:9 Merken Während Winona in Florida auf die Rückkehr von Raylan wartet, feilt der weiter an seinem Plan, Boyd Crowder zu. Dieser bereitet in der Zwischenzeit ahnunglos einen Banküberfall vor. Ava wird von Raylan unter Druck gesetzt, endlich Informationen über Boyds Pläne herauszufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Raylan Givens) Nick Searcy (Art Mullen) Jere Burns (Wynn Duffy) Joelle Carter (Ava Crowder) Jacob Pitts (Tim Gutterson) Erica Tazel (Rachel Brooks) Walton Goggins (Boyd Crowder) Originaltitel: Justified Regie: Michael Dinner Drehbuch: Michael Dinner, Fred Golan, Chris Provenzano, Graham Yost Kamera: Stefan von Bjorn Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 18

