ORF 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 250 Der Tote in der Glasvitrine D 2012 2016-10-29 10:40 Stereo 16:9 Merken Alles sieht nach Raubmord aus, als der Vizedirektor des städtischen Museums erschlagen neben einer leeren Glasvitrine aufgefunden wird. Die dort ausgestellte byzantinische Ikone aus dem 13. Jahrhundert ist verschwunden. Nach und nach kristallisiert sich heraus, dass es innerhalb der Belegschaft keineswegs so harmonisch zugegangen ist, wie zunächst alle behaupten. Die besorgte Mutter von Controllerin Patrizia Ortmann versucht indes mit allerlei Tricks, Kommissar Sven Hansen mit ihrer Tochter zu verkuppeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Michael A. Grimm (Tobias Hartl) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Karin Thaler (Marie Hofer) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Simon Zeller Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 6