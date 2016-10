ORF 2 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2561 D 2016 2016-10-28 11:00 Stereo 16:9 Neue Folge Merken Tina ist von Oskars Antrag auf der Wohltätigkeitsveranstaltung vollkommen überrumpelt. Doch sie sagt "Ja", um Oskar nicht vor versammelter Mannschaft zu demütigen. David ist sehr getroffen von Tinas Hochzeitsplänen und macht ihr klar, dass sie ihn unter diesen Umständen endgültig verlieren würde. Da macht Oskar Tina nochmals in trauter Zweisamkeit einen Antrag. Als Desirée bei Adrian einzieht, soll der ihre Möbel aufbauen. Er ignoriert die Bauanleitung und ist prompt überfordert. Clara hilft ihm und sie verbringen dabei eine unbeschwerte Zeit miteinander, bis Desirée sie unterbricht und es zum Streit zwischen Adrian und seiner Verlobten kommt. Adrian gibt zu, dass Clara Gefühle für ihn hat, woraufhin Desirée Clara einredet, dass Adrian sich seit dem Geständnis unwohl in ihrer Nähe fühlt. Charlotte engagiert einen Ersatzkoch, damit Hildegard und Alfons ihre gewonnene Reise antreten können. Michael entschuldigt sich bei Fabien, der wie vereinbart am Tag darauf seinen Dienst in der Küche antritt. Doch als sich der neue Koch als Tyrann erweist, schmeißt Fabien seine Arbeit gleich wieder hin und will stattdessen als Straßenmusiker Geld verdienen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Joachim Lätsch (André Konopka) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Stefan Jonas, Carsten Meyer-Grohbrügge Drehbuch: Antje Bähr, Thomas Lemke