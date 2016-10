ORF 1 03:25 bis 04:05 Mysteryserie Supernatural Identitätsverlust USA 2012 Stereo 16:9 Merken Luzifer will Sam in den Wahnsinn treiben und quält ihn mit Schlafentzug, bis dieser einen Verkehrsunfall verursacht. Bei Sams Einlieferung ins Krankenhaus wird sofort eine Überstellung in die geschlossene Psychiatrie veranlasst. Dean versucht verzweifelt, seinen Bruder zu retten. Dean erfährt von einem Heiler namens Emanuel, der Sam helfen könnte. Als er dem Heiler gegenübersteht, traut er kaum seinen Augen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Misha Collins (Castiel) Mark Pellegrino (Lucifer) Rachel Miner (Meg) Bill Dow (Doctor Kadinsky) Kacey Rohl (Marin) Originaltitel: Supernatural Regie: Robert Singer Drehbuch: Sera Gamble Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 420 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 220 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:00

Seit 60 Min. Blade

Actionfilm

VOX 03:05 bis 04:55

Seit 55 Min.