ORF 1 22:45 bis 23:30 Krimiserie Navy CIS: L.A. Zwischen den Fronten USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Vor laufender Kamera wird ATF-Agent Clark von einer Gang brutal hingerichtet. Clark ermittelte undercover in einem Fall von Waffenschmuggel. Deeks und seine Kollegen müssen nun schnell den Maulwurf enttarnen, der Clarks Identität preisgegeben hat - ansonsten könnten weitere Agenten sterben. Bei seinen Ermittlungen stösst der NCIS auf allerhand brisante Geheimnisse bei den ATF-Leuten, die in die Sache verwickelt sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Dennis Smith Drehbuch: Joseph C. Wilson Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16

