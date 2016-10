ORF 1 17:35 bis 17:55 Trickserie Die Simpsons D-D-Der G-G-Geister D-D-Dad USA 2000 Dolby Untertitel Wieder da Merken Homer macht als Geister-Dad Springfield unsicher. Er wird von Petrus gezwungen, eine gute Tat zu vollbringen, um Einlass in den Himmel zu bekommen. Bart und Lisa werden im Wald ausgesetzt und erleben dort schaurige Dinge. In der letzten Episode behaupten Delfine, einst von Menschen ins Meer getrieben worden zu sein. Nun wollen sie sich rächen und den Spieß umdrehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Matthew Nastuk Drehbuch: Don Payne Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 6