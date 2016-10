ORF 1 15:40 bis 16:00 Comedyserie The Big Bang Theory Chaos-Theorie USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 Merken Penny erwartet eine Möbellieferung, kann allerdings zum angegebenen Zeitpunkt nicht zu Hause sein, und so bittet sie Leonard und Sheldon um Hilfe. Kaum mit dem Regal in ihrem Apartment angekommen, überkommt Sheldon die Putzwut - Pennys Wohnung ist ein einziger Saustall! Leonard kann ihn erst bremsen, als Penny zurückkommt. Mitten in der Nacht hört Leonard Geräusche von nebenan: Sheldon ist mit Hilfe des Ersatzschlüssels in die Wohnung eingetreten und räumt weiter auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady Kamera: Steven V. Silver