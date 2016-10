ORF 1 13:50 bis 14:10 Comedyserie Die Nanny Babys aus Plastik USA 1999 2016-10-28 08:15 Stereo Untertitel Merken Fran ist im Stress. Niles, den Fran dazu ermutigt hatte, C.C. seine Gefühle zu offenbaren, beschwert sich nun bei Fran, dass C.C. seinen Heiratsantrag abgelehnt hat. Fran beschwichtigt ihn und erklärt, er solle es erst einmal langsam angehen lassen und C.C. zum Essen ausführen. Außerdem gibt Dr. Reynolds' Vertretung Fran und Maxwell zwei sehr naturgetreue Puppen mit, damit die werdenden Eltern schon mal das Leben mit Zwillingen üben können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran) Charles Shaughnessy (Maxwell) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie) Benjamin Salisbury (Brighton) Madeline Zima (Grace) Originaltitel: The Nanny Regie: Steve Posner Drehbuch: Ivan Menchell Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson