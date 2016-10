ORF 1 07:40 bis 07:55 Trickserie Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood Folge: 10 Das Pferderennen F, D, I 2014 2016-10-28 06:10 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Lubins Vater kann seine Schulden bei Prinz John nicht bezahlen. Deshalb will der Sheriff das Pferd der Familie mitnehmen. Zum Glück kann Robin das gerade noch verhindern. Aber wie soll es weitergehen? Robin hat eine Idee. Lubin soll mit seinem Pferd an Prinz Johns Pferderennen teilnehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robin Hood: Mischief in Sherwood Regie: Sandra Derval Drehbuch: Dodine Grimaldi

