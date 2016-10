Schweiz 2 01:35 bis 02:15 Serien Stalker Dunkle Vergangenheit USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Mark Richards (Marc Blucas), seine Latina-Ehefrau Christina (Christina Vidal) und ihre Kinder werden eines Nachts unsanft geweckt, als Nazibiker vor ihrem Haus ein bedrohliches Spektakel veranstalten. Mark fürchtet um das Leben der Seinen. Jack und Beth erzählt er von seiner eigene Skinhead-Vergangenheit, betont aber, sich vom rechtsextremen Gedankengut gelöst zu haben, seit er mit einer Latina verheiratet ist. Als er später telefonisch bedroht wird, erkennt er die Stimme des Anrufers. Es handelt sich um Chad Hewitt (Darri Ingolfsson), ein ehemaliger Protégé, den er einst selbst in die Szene einführte. Er vermutet so einen Racheakt des von ihm Enttäuschten. Als eine Bombe im Garten seinem Sohn fast das Leben kostet, stellt er Chad und prügelt heftig auf ihn ein. Bei der Befragung durch die Threat Assessment Unit (TAU) kann man Chad später allerdings keine Verbindung zum Bombenanschlag nachweisen. Beth und Jack müssen in eine andere Richtung ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan McDermott (Jack Larsen) Maggie Q (Beth Davis) Mariana Klaveno (Janice Lawrence) Victor Rasuk (Ben Caldwell) Elisabeth Röhm (Amanda Taylor) Warren Kole (Trent Wilkes) Marc Blucas (Mark Richards) Originaltitel: The Stalker Regie: Fred Toye Drehbuch: Corey Evett Kamera: Darran Tiernan Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16