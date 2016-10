Schweiz 2 22:50 bis 00:55 Krimi Easy Money III: Life Deluxe S 2013 2016-10-27 02:15 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während er im Gefängnis sitzt, erfährt Johan "JW" Westlund (Joel Kinnaman), dass seine Vermutung stimmt: Seine Schwester Camilla ist tatsächlich brutal ermordet worden. Auftraggeber war der Boss der serbischen Mafia in Stockholm, Radovan Kranjic (Dejan Cukic). Jorge (Matias Varela) hat derweil Schwierigkeiten mit seinem Restaurant: Er kann den Kredit bei einer Unterweltgrösse nicht zurückzahlen und verliert das Lokal. Nach JWs Entlassung feiern beide dessen wiedergewonnene Freiheit. Jorge erzählt von seinen finanziellen Schwierigkeiten, doch er will sie diesmal auf legale Weise lösen - bis ihm JW von einem geplanten Raubüberfall erzählt, dem grössten in der schwedischen Geschichte. JW würde das erbeutete Geld dann für ihn waschen. Doch zunächst hat JW ein anderes Ziel. Er will sich an Radovan für die Ermordung seiner Schwester rächen. Der Tipp eines Mitinsassen führt ihn zu einem serbischen Profikiller und ehemaligen Leibwächter Radovans. Dieser zögert, den Auftrag anzunehmen, da Radovan als äusserst mächtig und einflussreich in der Mafia-Szene gilt. Jorges Versuch, ehrlich an Geld zu kommen, scheitert kläglich, und er lässt sich auf den geplanten Überfall ein. JW gelingt es, als Geldwäscher in die Organisation von Radovan aufgenommen zu werden - dies ist Teil seines ausgeklügelten Racheplans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matias Varela (Jorge) Joel Kinnaman (JW) Malin Buska (Natalie Krajnic) Martin Wallström (Martin Hägerström) Dejan Cukic (Radovan) Madeleine Martin (Nadja) Gerhard Hoberstorfer (Torsfjäll) Originaltitel: Snabba cash - Livet deluxe Regie: Jens Jonsson Drehbuch: Jens Jonsson, Maria Karlsson Kamera: Askild Vik Edvardsen Musik: Jon Ekstrand Altersempfehlung: ab 16