Schweiz 2 11:30 bis 12:15 Telenovela Wege zum Glück Folge: 702 D 2007 Stereo Luisa und Simon sehen glücklich dem schönsten Tag ihres Lebens entgegen und bereiten sich mithilfe ihrer Freunde und Familie auf die Hochzeit vor. Als Luisa von ihren Brautjungfern zur wunderschönen Braut hergerichtet wird, scheint nichts mehr schiefgehen zu können. Doch auf der Suche nach ihrem Glücksbringer werden Luisa und Simon unfreiwillig im Umzugslaster eingesperrt, der ihre Sachen ins Traumhotel bringen soll. Während die Hochzeitsgesellschaft bereits auf dem Weg zur Kirche ist, finden sich Luisa und Simon vor ihrem Traumhotel wieder. Aber die beiden lassen sich nicht in Panik bringen, sondern geniessen den Moment der Zweisamkeit. Doch Rettung naht schon bald, denn Nora holt sie mit Richards Helikopter noch rechtzeitig zurück. In der Kirche und vor dem Altar angekommen können sich Luisa und Simon in einem gegenseitigen Gelübde noch einmal ihre grosse Liebe schwören, bevor sie sich das Jawort geben. Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) David Kramer (Simon Becker) Anja Boche (Nora van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Corinna Ariadne Horn (Elsa Ritter) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Klaus Petsch Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Björn Behrens, Claus Deubel Musik: Curt Cress, Jörg Jesse