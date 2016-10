Schweiz 1 21:00 bis 21:50 Magazin Einstein Das Geheimnis des Placebo-Effektes Wie Placebo zum Olympiasieg führt / Die Zaubercrème, die tapfer macht / Das Placebo-Dilemma / Wie Worte den Placebo-Effekt auslösen CH 2016 2016-10-27 02:30 Stereo HDTV Merken Wie Placebo zum Olympiasieg führt: Können Placebo-Pillen Spitzensportlerinnen und -sportler zu Bestleistung antreiben? Ja, sagt der britische Sportmediziner Chris Beedie. "Einstein" zeigt sein spannendes Placebo-Experiment mit der britischen Radsportelite - und staunt über die Resultate. Chris Beedie: "Eine Verbesserung von zwei bis drei Prozentpunkten klingt nicht nach viel, aber in vielen Sportarten entscheidet diese Differenz zwischen Olympiasieg oder einem Platz ausserhalb der Top Ten." Die Zaubercrème, die tapfer macht: Kann eine Placebo-Crème Kinder schmerzunempfindlich machen? "Einstein" macht die Probe aufs Exempel und zeigt: Wenn Forscher die Bedeutung der Crème mit einer tollen Geschichte erhöhen, reagieren Kinder signifikant weniger schmerzempfindlich auf Hitze. Aus einer normalen Hautcrème wird eine Zaubercrème, die tapfer macht. Das Placebo-Dilemma: Placebo funktioniert nur, wenn der Arzt seinen Patienten davon überzeugen kann, dass er ihm tatsächlich einen Wirkstoff verabreicht. Das heisst: Der Arzt muss seinen Patienten belügen - ein ethisches Dilemma für jeden Mediziner. Forscher in Harvard wagten nun ein spannendes Experiment: Was passiert, wenn sie ihren Patienten sagen, dass sie nur ein Placebo erhalten? "Einstein" erklärt, warum die Resultate dieser US-Studie um die Welt gingen. Wie Worte den Placebo-Effekt auslösen: Ist es tatsächlich möglich, allein mit Worten und Gesten den Placebo-Effekt zu nutzen? "Einstein" macht den Test und schickt seine Moderatoren zum Impfen. Und tatsächlich: Einige beruhigende Worte nur, und Kathrin Hönegger empfindet kaum Schmerzen beim Einstich der Spritze. Wenn Ärzte Schmerzen allein mit Worten verhindern können, schaffen sie es dann auch, Schmerzen mit Worten herbeizuführen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Müller Originaltitel: Einstein