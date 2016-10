Schweiz 1 11:25 bis 12:15 Magazin Rundschau Das aktuelle Polit- und Wirtschaftsmagazin Kosovo einfach: Rapper Besko ganz unten / Gefeuerte Gewerkschafter: Die Unia-Recherche / Krach im Wald: Förster gegen Jäger CH 2016 Stereo HDTV Merken Kosovo einfach: Rapper Besko ganz unten: Ein "harter Junge" sieht sich als Härtefall: Der Zürcher Rapper Besko musste diesen Monat in die Heimat seiner Vorfahren zurück, weil er in seiner Jugend Raubüberfälle begangen hatte. Er lässt Kind und Karriere zurück. In Kosovo steht er vor dem Nichts. Jetzt kämpft er dafür, dass seine Reisesperre für den Schengen-Raum aufgehoben wird. Gefeuerte Gewerkschafter: Die Unia-Recherche: Seit der Affäre Burger kommt die grösste Gewerkschaft der Schweiz nicht zur Ruhe: Die Geschäftsleitung steht wegen autoritärer Führungsstrukturen in der Kritik. Gegenüber der "Rundschau" packen ehemalige Mitarbeitende aus: Die Unia habe sie mit hohen Abfindungen mundtot gemacht. Krach im Wald: Förster gegen Jäger: Die Waldwirtschaft beklagt, es gebe zu viel Wild im Wald. Die Jäger müssten mehr schiessen. Rehe und Hirsche zerfressen die jungen Bäume. Die "Rundschau" ging mit dem bernischen Oberjäger und BDP-Nationalrat Lorenz Hess auf die Pirsch: Die Jagd sei ein kultureller Akt und diene nicht dem Profit der Waldbesitzer. Dies sei pure Bambi-Romantik, kontern die Förster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandro Brotz Originaltitel: Rundschau