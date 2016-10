ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation WISO-Konsumagenten Die Vitamin-Falle D 2016 Stereo 16:9 Merken Gesund und fit sollen sie machen: Nahrungsergänzungsmittel. Was bringen Vitamin-Pillen und Co. und braucht man sie wirklich? Die "WISO-Konsumagenten" machen den Test. Nahrungsergänzungsmittel sollen das Immunsystem stärken, den Körper optimieren und auch noch schöner machen. Feste Nägel, wallendes Haar und reine Haut durch Biotin, Vitamin D und Co.. Aber haben Vitamine wirklich Superkräfte? Wie wichtig sind Vitamine für den Menschen und wie viel davon benötigen wir wirklich? Die "WISO-Konsumagenten" Anastasia Zampounidis und Wolfgang Trepper wollen es genau wissen und untersuchen den Markt der Nahrungsergänzungsmittel. Das Duo findet eine riesige Auswahl an wundersamen Pillen zu unterschiedlichsten Preisen. Macht es Sinn, zu teuren Produkten zu greifen oder kann man getrost ein beliebiges Billigpräparat verwenden? Und wie sicher ist Ware aus dem Internet? Eine Laboranalyse gibt Aufschluss. Außerdem wird klar, dass es durchaus einen Unterschied zwischen natürlichen und künstlichen Vitaminen gibt. Anastasia und Wolfgang decken bei ihrer Recherche auf, wie simpel es ist, ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen. Billiges Pulver in Kapseln gefüllt, ein paar Klicks im Onlineformular, Logo und Etikett für Wolfgangs Vitaminwunder drauf und schon ist das Produkt fertig für den Markt. Rank und schlank auch dafür gibt es Pillen. Appetithemmer, Kohlenhydratblocker und Fettbinder. Wie wirkungsvoll sind diese Produkte? Der schnelle Weg zur Traumfigur schadet er am Ende der Gesundheit? Experten warnen: Immer wieder werden gefährliche Stoffe wie Sibutramin oder Ephedrin in Diätmitteln gefunden. Anastasia und Wolfgang wollen es genau wissen und testen, wie einfach Pillen mit gefährlichen Inhaltsstoffen zu kaufen sind. Die "WISO-Konsumagenten" machen sich im Namen der Verbraucher auf die Suche nach der Antwort. Anastasia Zampounidis und Wolfgang Trepper sind die "WISO-Konsumagenten". Sie: charmant. Er: kratzbürstig. Zusammen - unschlagbar erfolgreich und extrem unterhaltsam! Sie sind im Namen der Verbraucher unterwegs. Ihr Auftrag: investigative Recherchen. Hartnäckig und mit viel Humor entlarven sie die Tricks und Täuschungsversuche der Industrie, der Hersteller und Verkäufer. Ihre Mission: hintergründiges Wissen liefern und hilfreiche Tipps zu unterschiedlichen Alltagsthemen geben. Nutzlose Pillen, vermeintliche Schnäppchen oder versteckter Zucker. Die "WISO-Konsumagenten" suchen die Wahrheit jenseits der Werbung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfgang Trepper, Wolfgang Trepper, Anastasia Zampounidis Originaltitel: WISO-Konsumagenten