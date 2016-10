Sky Sport Austria 17:00 bis 19:15 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Liwest Black Wings Linz - EC Villacher SV, 14. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Pleiten, Pech und Pannen. Beim EC VSV läuft es alles andere als rund: vier Niederlagen in Serie, dazu verletzte Spieler en masse. In Graz gab es für die Kärntner eine bittere 3:8-Klatsche. Alles erlaubt, nur nicht in Panik verfallen! "Wir müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren", fordert Obmann Giuseppe Mion. "Es sind noch drei Spiele bis zur Nationalteampause und bis es dann wieder losgeht, sollten die Verletzten wieder zurück sein. Ein Villacher gibt nicht auf. Es gibt immer einen Weg." Findet der VSV in Oberösterreich in die Spur zurück? Keine leichte Aufgabe, zumal Linz beim EC-KAC Kampfgeist und Moral bewies. Nach 2:4-Rückstand Ende des zweiten Drittels drehten die Black Wings. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie