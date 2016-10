Nick 03:40 bis 04:00 Comedyserie See Dad Run Folge: 46 Dad und die Ausreißerin USA 2014 Merken Als Janie nach einem Streit zu Marcus und Alicia zieht, vermisst David sie so sehr, dass er alles versucht, um sie wieder zurück zu holen. Emily setzt alles daran, Joes neuen, attraktiven Tutor kennenzulernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Baio (David Hobbs) Alanna Ubach (Amy Hobbs) Ryan Newman (Emily Hobbs) Jackson Brundage (Joe Hobbs) Bailey Michelle Brown (Janie Hobbs) Ramy Youssef (Kevin) Mark Curry (Marcus) Originaltitel: See Dad Run Regie: Rich Correll Drehbuch: Jay Kogen, Tiffany Lo, Ethel Lung Musik: Rick Marotta

