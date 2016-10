Nick 19:35 bis 20:05 Kinderserie School of Rock Die Urzeitband USA 2016 Merken Es sind nur noch zwei Wochen bis zum "Battle of the Bands", dem Musikcontest, auf den "School of Rock" seit Monaten hinarbeitet. Mr. Finn will noch einmal alles aus seinen Schülern herauskitzeln und bis zum Wettbewerb so viel üben, wie es nur geht. Da passt es gar nicht, dass Miss Ipson, die den klassischen Musikunterricht der Klasse leitet, eine Urzeitband gründen und jeden Tag mit den Kindern proben will. Die Kinder würden gern Mister Finn bitten, dieses Problem für sie zu lösen, aber als sie sehen, wie viel er selbst um die Ohren hat, beschließen sie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie wollen das voreilig von Miss Ipson geplante Konzert, zu einem Desaster werden lassen, sodass die Direktorin der Schule die Band umgehend wieder auflöst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jade Pettyjohn (Summer) Breanna Yde (Tomika) Jama Williamson (Principal Mullins) Tony Cavalero (Dewey Finn) Ricardo Hurtado (Freddy) Lance Lim (Zack) Shanti Lowry (Mr. Ipson) Originaltitel: School of Rock Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Eric Friedman, Mike White Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6