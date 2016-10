Nick 07:20 bis 07:50 Trickserie Paw Patrol Kühe tanzen aus der Reihe / Alex auf Rettungsmission USA, CDN 2013 Merken In Adventure Bay findet das große Western-Fest statt. Doch oh je Milchbauer Al hat seine 5 besten Milch-Kühe verloren sie sind einfach ausgebüxt! Western-Tanz-Fest hin oder her das ist ein klarer Fall für Ryder und die Paw Patrol! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paw Patrol

