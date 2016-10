Nick 05:45 bis 06:10 Trickserie Dora and Friends Der Ausflug zum Regenbogenbrocken / Swiper in Not USA 2015 Merken Alle zusammen, alle für einen! Macht euch bereit für große Abenteuer mit Dora und ihren Freunden. Dora wird langsam erwachsen. Sie wohnt jetzt in einer wunderschönen Latino-Metropole, besucht eine neue Schule und ist beschäftigter denn je. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dora and Friends: Into the City!