n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Hautnah! Krokodile greifen an USA 2008 2016-10-29 13:05 16:9 HDTV Live TV Merken Der Körper gepanzert, die Zähne messerscharf, die Tarnung perfekt. Krokodile und Alligatoren sind geduldige Jäger, die nicht nur für Fische und Insekten gefährlich sind. Auf der Suche nach Nahrung greifen die Fleischfresser immer häufiger auch Menschen an. Um das Verhalten der großen Reptilien zu untersuchen, wagen sich Moderator Chris Douglas und Reptil-Experte Donald Schultz ins tropische Marschland Floridas. Eine Reihe von Experimenten soll mehr über die räuberischen Instinkte der Tiere verraten. Können ihre Ergebnisse dabei helfen, Menschen vor Angriffen zu schützen? Die n-tv Dokumentation begibt sich auf eine lebensbedrohliche Mission. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Crocodile Feeding Frenzy

