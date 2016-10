n-tv 19:10 bis 20:00 Magazin n-tv Wissen Panzersammler Paul Benzin / Sushi im großen Stil / Europas größtes Radioteleskop / Neon vs. LED - Lichttechnik der Spielermetropole / Wie funktioniert der AKW Rückbau? D 2016 16:9 Live TV Merken Panzersammler Paul Benzin + Sushi im großen Stil + Europas größtes Radioteleskop + Neon vs. LED - Lichttechnik der Spielermetropole + Wie funktioniert der AKW Rückbau - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annett Möller Originaltitel: n-tv Wissen